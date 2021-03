Les desercions dels darrers dies deixen Ciutadans sense grup al Senat

La implosió de Ciutadans després del fracàs de la moció de censura a Múrcia està descomposant el partit a les institucions. Dos diputats al Congrés, set diputats autonòmics (a Múrcia, Madrid i la Comunitat Valenciana) i tres senadors han abandonat la formació en l'última setmana. Com a conseqüència d'això, el partit d'Inés Arrimadas es quedarà sense grup parlamentari al Senat en marxar aquests últims dies tres dels set senadors de la formació i, per tant, mantenir-ne només quatre, quan el mínim per tenir grup propi són sis representants. Amb això, els taronges perdran una subvenció anual de 387.600 euros.

Al Congrés, els 10 diputats que va obtenir Cs a les eleccions s'han quedat en 9. A la deserció dimecres de Pablo Cambronero, que passarà al Grup Mixt, es va sumar ahir la de Marta Martín, diputada per Alacant, que en aquest cas sí que ha renunciat al seu escó, el que permetrà a Arrimadas cobrir la vacant.

La nit de dimecres es coneixia que la senadora per Navarra Ruth Goñi i el senador per designació autonòmica de les Corts Valencianes Emilio Argüeso havien decidit deixar Ciutadans, encara que mantindran els seus escons a la cambra alta. A aquestes sortides cal sumar-hi la del gironí Fran Hervías, anunciada el passat dissabte i que va suposar el començament de la desbandada de càrrecs del partit.

Al Grup Mixt

Així doncs, Cs es queda ara mateix amb quatre senadors: Tomàs Marcos, Maria Ponce, Miguel Sánchez i Carlota Santiago. Tots hauran de passar al Grup Mixt (un cop iniciada la legislatura no es poden adscriure a un altre grup), en què conviuran amb Vox, Terol Existeix, Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), Unió del Poble Navarrès (UPN), Associació Socialista de La Gomera (ASG) i Partit Aragonès Regionalista (PAR).

Les formacions del Senat reben una subvenció la quantia de la qual es fixa en funció del nombre de representants i, a més, un complement fix igual per a tothom. En aquest sentit, els partits reben una part fixa al mes de 15.200 euros i 1.900 addicionals per senador. En el cas de Cs, amb sis senadors fins ara, la subvenció arribava als 32.300 euros mensuals, uns 3.588 euros per cada senador. A més de la pèrdua econòmica, Ciutadans tindrà menys visibilitat parlamentària.