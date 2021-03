Detecten 190.000 euros no declarats en les despeses electorals de Valls

El Tribunal de Comptes ha detectat «despeses electorals no declarades» per valor de 189.497 euros en la comptabilitat que va presentar la coalició electoral de BCN pel Canvi arran de les eleccions municipals de 2019 a Barcelona, amb Manuel Valls com a alcaldable. Segons va avançar Metrópoli Abierta, el Tribunal de Comptes ha emès un informe de fiscalització de les municipals que indica que la candidatura va incomplir la llei de finançament de partits. Segons l'informe, un total de 188.867 euros van ser facturats i abonats per l'Associació Barcelona Capital Europea, la plataforma amb la qual Valls va presentar la seva candidatura per a les eleccions municipals abans de formar la coalició amb Ciutadans.