Europa avala la vacuna d'AstraZeneca i Espanya la tornarà a posar dimecres

L'Agència Europea del Medicament (EMA) considera que la vacuna desenvolupada pel laboratori anglès AstraZeneca «és una opció segura i efectiva contra el covid-19» i que «els beneficis continuen superant el risc d'efectes secundaris», va indicar la seva directora executiva Emer Cooke. És la conclusió a la qual va arribar el comitè de farmacovigilància i avaluació de riscos de l'agència durant una reunió extraordinària celebrada ahir per revisar els casos de coàguls sanguinis en persones vacunades amb aquest antídot.

Encara que la recerca continuarà en marxa amb una anàlisi més detallada dels casos, inclosa una avaluació de les altres vacunes autoritzades, així com dels estudis epidemiològics, l'EMA considera que van arribar a una conclusió científica clara: «La vacuna no està associada amb un augment en el risc general de trombes entre els que la reben». Això sí, la recerca no permet excloure la seva relació amb casos molt estranys de coàguls de sang associats amb els nivells baixos de plaquetes en la sang, inclosos casos estranys de trombosi venosa cerebral. «No s'ha provat un vincle causal amb la vacuna però mereix una anàlisi més detallada», va dir l'agència.

De moment, tampoc hi ha evidències que els casos estiguin relacionats amb lots específics de l'antídot o amb plantes de fabricació concretes. Segons va explicar Cooke, dels 20 milions de persones vacunades amb l'antídot d'AstraZeneca al Regne Unit (11 milions) i la UE (7 milions) fins al passat 16 de març han revisat 18 casos de CVST i 7 casos de coàguls de sang en múltiples vasos sanguinis (DIC), entre ells un notificat per Espanya.

Davant d'aquesta notícia, a Catalunya i a la resta d'Espanya es reprendrà la propera setmana la vacunació amb AstraZeneca. Aquest és el plantejament del Govern espanyol a les comunitats, segons van explicar fonts coneixedores, i les autonomies hi estan d'acord. La decisió es formalitzarà en un nou Consell Interterritorial el proper dilluns. Entretant, avui i demà hi haurà reunions de la ponència de vacunes i de la Comissió de Salut Pública per decidir en quins termes es tornen a administrar les dosis, per si calgués establir algun tipus de franja d'edat o limitació en els col·lectius.

Encara que la probabilitat és petita, l'Agència Europea del Medicament considera que tant els ciutadans candidats a rebre una vacuna contra el coronavirus com el personal sanitari han de ser conscients de la possibilitat de trombes i de romandre vigilants. «Si fos jo em vacunaria demà però m'agradaria saber què és el que haig de fer si em passa alguna cosa després de la vacuna», va dir Emer Cooke sobre els motius de millorar la comunicació. Per a això l'EMA proposa incloure advertiments destinats als pacients amb els possibles símptomes, així com informació més específica per als professionals sanitaris que administrin o prescriguin l'antídot. Entre els símptomes es?mentats per l'EMA s'inclouen la falta d'alè, el dolor en el pit o l'estómac, inflor o fredor en un braç o una cama, mal de cap intens o que empitjora o visió borrosa després de la vacunació, sagnat persistent, múltiples petits hematomes, taques vermelloses o violàcies, o butllofes de sang sota la pell.