La Fiscalia interrogarà Álvaro de Orleans en la investigació al Rei emèrit

Les comissions rogatòries cursades per la fiscalia del Tribunal Suprem en les diligències d'investigació obertes per determinar si Joan Carles I va cometre algun delicte comencen a donar els seus fruits. Les autoritats de Mònaco han donat el vistiplau a la cursada pels representants del ministeri públic i autoritzen que prenguin declaració com a testimoni al seu cosí Álvaro de Orleans, president de la fundació Zagatka, que li va pagar vols per vuit milions d'euros.

Fonts de l'entorn de l'aristòcrata van confirmar que Álvaro de Orleans «manté la seva ferma voluntat de col·laboració amb les autoritats competents», de manera que respondrà des de Mònaco a les preguntes que li formulin els fiscals espanyols. El Español va avançar que la declaració serà el proper dia 22.

El seu testimoni serà decisiu perquè la fiscalia adopti una decisió en relació a la segona regularització que vol portar a terme el rei Joan Carles, ja que, segons va informar l'advocat d'aquest, Javier Sánchez-Junco, el pagament a l'Agència Tributària de 4.395.901,96 euros amb «interessos de demora i recàrrecs» es corresponia a «les rendes derivades de l'assumpció, per la Fundació Zagatka, de determinades despeses per viatges i serveis realitzats» pel rei emèrit.

Sense contradicció

Aquesta explicació va fer que Álvaro de Orleans fes públic un comunicat, tot i que, segons deia, la regularització no contradeia «la versió que va oferir davant la justícia suïssa» com a testimoni, però assistit per un advocat per garantir els seus drets. En ell assenyalava que, «com a part de l'objectiu de la fundació i fruit del compromís heretat del seu pare i del seu avi, va posar voluntàriament a disposició del rei Joan Carles ajuda financera a través de la fundació per a l'atenció de despeses de viatge». I puntualitzava que els «serveis» esmentats pel monarca no es referien al fet que els hagi prestat a Zagatka, sinó que «formen part de les despeses de viatge, com poden ser serveis d'agències de viatge».