Els 'junior' de Goldman Sachs demanen reduir la setmana laboral a 80 hores

"Hi havia moments en què no menjava, ni em dutxava ni feia res més que treballar des del matí fins passada la mitjanit". Amb aquestes paraules resumeix la seva traumàtica experiència laboral un dels empleats 'junior' de Goldman Sachs. L'opinió, recollida en una enquesta interna anònima, ha estat filtrada a Twitter. "Això va més enllà del concepte de treball dur. És inhumà, un abús ", es queixa un altre empleat en el document que han utilitzat per demanar una reducció de la jornada a 80 hores a la direcció de Grup.

En l'enquesta interna van participar uns 13 banquers de nivell junior d'aquest important grup de banca d'inversió i de valors. La mitjana d'hores que treballen aquests empleats ascendeix a un total de 105 hores setmanals i, segons indiquen, dormen només 5 hores sense tenir temps per absolutament res més en el dia. Tots han assegurat que la seva vida personal i familiar s'ha vist realment afectada per les jornades de fins a 20 hores diàries desenvolupades en condicions "inhumanes". En les captures del document intern divulgades a internet, els empleats enquestats demanen deixar de treballar fins a 120 hores setmanals per passar a unes 80 hores, que tot i que segueixen suposant el doble de l'estipulat per llei, suposarien una millora de les seves condicions de vida. Per a molts d'ells, segons queda reflectit en l'enquesta, les jornades laborals comencen cada dia cap a les 9 del matí i es poden allargar fins a les 5 de la matinada de forma habitual.

Els empleats de Goldman Sachs no van rebre bé les informacions publicades a començaments de setmana que indiquen que el conseller delegat de l'entitat, David Salomon, ha estat duent una vida de luxes i teletreballant des de les Bahames o desplaçant-se en l'avió privat de l'entitat, mentre altres empleats treballen sense descans des de casa per la pandèmia. Goldman Sachs no és l'única gran companyia amb aquest tipus de reivindicacions internes. Entre 2007 i 2010, una onada de suïcidis a la companyia telefònica France Télécom va obrir el debat sobre els efectes d'alguns mètodes de gestió de personal en la salut mental dels treballadors i va acabar amb el judici de set dels seus directius.