La jutge titlla de «temerari» el ritu de Nacho Vidal en què va morir un home

L'actor porno Nacho Vidal està a un pas d'anar a judici per la mort al seu habitatge d'Enguera (València) del fotògraf José Luis Abad durant la celebració del «ritu del gripau bufo» d'origen xamànic, en el qual s'utilitza una substància altament al·lucinògena (5-metoxi-N) extreta d'aquest animal. La jutgessa de Xàtiva que instrueix la causa considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'homicidi imprudent, qualifica el ritual d'«irracional, temerari i perillós» i incideix que l'acusat va actuar «sense cap tipus de rigor», no anticipant-se «als riscos que finalment es van produir», segons un acte. La jutgessa ha convertit les diligències judicials en un procediment abreujat i ha sol·licitat al fiscal i a l'advocat de la víctima que si ho estimen convenient presentin els seus escrits d'acusació. En canvi, ha arxivat el procés per a María Verónica J., cosina de l'actor i amiga de la víctima, i Miguel C., que va ajudar a preparar la cerimònia.