La llei de l'eutanàsia entrarà en vigor d'aquí a tres mesos

Vint-i-vuit anys després que Ramón Sampedro presentés davant un jutjat de Barcelona la seva demanda judicial per ser ajudat a morir, cosa que va impulsar el debat sobre l'eutanàsia a Espanya, el Congrés dels Diputats va viure ahir, com van destacar la majoria dels grups parlamentaris, un «dia històric». La cambra baixa va aprovar definitivament, amb els vots en contra de PP i Vox, la llei que despenalitza l'eutanàsia i que regula el seu procediment, que entrarà en vigor d'aquí a tres mesos.

Espanya es converteix així en el sisè país del món que ha legalitzat aquesta pràctica, encara que alguns Estats més permeten el suïcidi assistit i altres estan en procés. La llei espanyola facilita les dues coses, tant que el pacient s'autoadministri el medicament que provoca la mort amb supervisió mèdica (suïcidi assistit) com l'eutanàsia: l'administració per part de metge de la substància al malalt terminal.

Per això, a l'hemicicle del Congrés van ser diversos els grups que van destacar que Espanya «reforça el compromís» amb «avançar en drets» (com Sara Giménez, de Ciutadans), amb una «resposta legal i segura a una situació angoixant i terrible per a moltes persones», en paraules de Joseba Agirretxea, del PNB.

En tot cas, també van ser diversos els parlamentaris que van recordar al Congrés que aquesta legislació arriba «tard» per a molts malalts, que durant anys han mort sense poder acollir-se a ajuda mèdica per acabar amb les seves vides.

El PP i Vox van reiterar els seus arguments en contra d'una llei «dissenyada, no per a casos excepcionals», sinó com «un efecte crida per a les persones més vulnerables», segons el popular José Ignacio Echaniz. Paral·lelament, Lourdes Méndez, de Vox, va acusar directament els proponents d'«implantar la cultura del descart i la mort». La ultradreta va anunciar, a més, que recorrerà la norma davant el Constitucional, mentre que els bisbes van demanar als ciutadans que subscriguin testaments vitals on mostrin el seu rebuig al fet que se'ls apliqui l'eutanàsia.