Putin respon Biden amb contundència qualificant-lo també d'assassí

El president de Rússia, Vladímir Putin, va voler respondre ahir en persona a les acusacions de Joe Biden, que durant una entrevista en una cadena de televisió difosa dimecres el va qualificar d'assassí. Amb un llarg discurs rememorant la gran quantitat d'episodis «dramàtics» i «sagnants» que hi ha a la història de «cada país» i «cada poble», el líder del Kremlin va convidar el seu homòleg nord-americà a «mirar-se al mirall». «Sempre atribuïm a una altra persona el que respirem, el que som en essència», va contraatacar.

El mandatari rus va buscar colpejar també en un altre aspecte: el de l'edat de Biden, de 78 anys, donant a entendre que el seu homòleg nord-americà era massa vell per al càrrec, i insinuant, de manera implícita, que aquestes declaracions podrien arribar a ser producte d'això. «Li desitjo salut, i ho dic sense ironia, sense humor», va etzibar. Hores més tard, quan es disposava a intervenir en una festa multitudinària a l'estadi Luzhniki per commemorar el setè aniversari de l'annexió de Crimea, va reptar Biden a celebrar un debat públic retransmès per internet. «Seria de gran interès», va destacar.

Després de cridar a consultes el seu ambaixador a la capital nord-americana, el Kremlin medita sobre el futur de les relacions bilaterals russo-nord-americanes a causa de l'acusació feta per Biden.