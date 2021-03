Merkel anuncia que a partir de dilluns hi haurà noves restriccions a Alemanya

La canceller alemanya, Angela Merkel, va advertir ahir que a partir de dilluns s'hauran de tornar a introduir almenys part de les restriccions que s'havien aixecat com a part d'una procés escalonat d'obertura en el marc de la lluita contra la pandèmia de coronavirus. «La situació és difícil, la incidència puja, estem en creixement exponencial», va assenyalar Merkel en una compareixença dedicada a la campanya de vacunació.

Merkel va dir que encara que no podia anticipar detalladament les decisions que es prendran el dia 22 en una reunió amb els primers ministres dels estats federats alemanys, però va dir que està clar que s'haurà d'aplicar el que va denominar el «fre d'emergència» en cas que la incidència setmanal sobrepassi els 100 contagis per 100.000 habitants. «M'hauria agradat poder evitar-ho, però no serà possible», va indicar.

Això implicarà, probablement, que tornin a tancar-se els comerços no essencials -que s'havien reobert amb restriccions- i que es torni a la regla que fins al 3 de març prohibia trobades amb més d'una persona que visqués en un altre domicili.

La incidència setmanal ha tornat a pujar notablement a Alemanya, fins a 95,6 nous casos per cada 100.000 habitants, enfront de 90 ahir i 86,2 el dimecres, mentre que fa una setmana estava en 72,4.