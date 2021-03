Manifestació per reclamar la regulació dels lloguers

Uns pocs milers de manifestants van protestar ahir a Barcelona per exigir al govern espanyol que la futura Llei de l'Habitatge estatal incorpori la regulació de lloguers, aturar tots els desnonaments i obligui els grans tenidors a fer lloguers socials. La mobilització, convocada d'abast estatal pel Sindicat de Llogateres, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i la campanya Guerra a Cerberus, entre altres col·lectius, tenia l'objectiu de pressionar el govern espanyol sobre el projecte de Llei d'Habitatge, la primera que podria aprovar-se a Espanya. Convocada en ple debat intern a l'executiu de Pedro Sánchez sobre la conveniència que la llei entri a regular els lloguers, el Sindicat de Llogateres considera que no fer-ho seria un «frau democràtic» contra l'esperit de l'acord de govern PSOE-Podemos, així com de la Iniciativa per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge sotasignada fa pocs mesos al Congrés pels partits que van donar suport a la investidura de Sánchez.

La manifestació del moviment per l'habitatge a Barcelona va sortir de la Delegació del govern espanyol i va marxar pel carrer de Pau Claris fins a la Via Laietana per acabar a la plaça de Sant Jaume. Al seu pas per la seu del BBVA a l'alçada de la plaça de la Catedral, una vintena de manifestants van encendre pots de fum de colors i enganxar cartells a la façana. La principal preocupació d'aquests col·lectius és «l'amenaça» que en el procés de debat al sí del govern espanyol, caigui del projecte de llei la regulació de lloguers, un punt que consideren innegociable i que forma part del pacte de govern entre PSOE i Podem.