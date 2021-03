Espanya registra 16.471 nous positius de coronavirus i 633 defuncions més

Espanya ha registrat 16.471 nous positius de covid-19 des de dijous, fet que deixa la xifra global en 3.228.803 des de l'inici de la pandèmia, el març de l'any passat. Pel que fa a les defuncions, des de dijous n'hi ha hagut 633, i ara la xifra total és de 73.543. Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 6.930 casos, seguida de Catalunya amb 6.061. Per darrere, Andalusia amb 4.848 i el País Basc amb 2.186. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 611.228 casos. Just després se situa Catalunya amb 523.656. Els segueix Andalusia amb 496.864.