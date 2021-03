L'edat límit per vacunar amb AstraZeneca s'eleva als 65 anys

Espanya reprendrà la vacunació amb AstraZeneca dimecres i ho farà amb una novetat molt important: l'edat màxima per rebre el fàrmac passarà de 55 a 65 anys. Així ho ha aprovat el Consell Interterritorial de Salut celebrat aquest dijous en el qual han participat els representants del ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes.

La mesura havia estat exigida en reiterades ocasions per diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya, Madrid, Andalusia i Castella-la Manxa. També molts experts l'havien reclamat, en constatar que a Gran Bretanya, on no s'havia establert cap límit d'edat, no estaven apareixent efectes secundaris rellevants i la seva eficàcia era alta entre els més grans.

Espanya havia limitat el fàrmac a persones de fins a 55 anys perquè, segons Sanitat, no s'havien reunit dades suficients sobre la seva eficàcia i seguretat en grups de més edat. La decisió estava gairebé presa quan van saltar els primers episodis de trombosi a Europa pel que va quedar paralitzat. Espanya es va sumar el 15 de març a la vintena de països europeus que van suspendre de manera "cautelar" l'administració de la vacuna per "precaució". Després de diversos dies d'interrupció de les vacunacions, dijous passat el sèrum anglo-suec va rebre l'aval de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i el mateix dia el Consell Interterritorial de Salut va decidir reprendre la vacunació aquesta setmana a proposta del Ministeri de Sanitat.

La decisió s'ha pres amb tant retard que ha coincidit amb la publicació de l'estudi d'AstraZeneca als Estats Units que demostra l'alta eficàcia i seguretat del fàrmac en majors de 65 anys. La investigació, que correspon a un dels assajos de fase III, mostra que la vacuna té una eficàcia del 80 per cent en aquesta franja d'edat.

D'acord amb aquest treball, la vacuna va demostrar una eficàcia estadísticament significativa del 79% a la prevenció de la covid-19 simptomàtica i una eficàcia del 100% en la prevenció de la malaltia greu i l'hospitalització.