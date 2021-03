Mor la nena de dos anys que va arribar a les Illes Canàries en pastera

La nena immigrant de dos anys que era a la unitat de medicina intensiva de l'hospital Matern Infantil de Las Palmas de Gran Canaria en estat crític després de recuperar-se d'una aturada cardiorespiratòria en arribar a l'illa, va morir finalment aquest diumenge al centre mèdic.



La nena va ser reanimada al port d'Arguineguín després d'arribar en una pastera que va estar perduda diversos dies i en la qual viatjaven vuit nens.



La petita portava des de la nit del dimarts en vigilància intensiva i es converteix en la víctima número 19 de la ruta d'entrada per les Illes Canàries d'aquest 2021.



En el moment del rescat, la nena patia una greu hipotèrmia i no respirava. Sobre l'asfalt del mateix moll, membres de Creu Roja van aconseguir reanimar-la: "Va ser com un miracle, la veritat, va ser com un miracle". Després de restar ingressada la unitat de medicina intensiva des de dimarts, la petita immigrant no va aconseguir sobreviure i va acabar morint aquest diumenge.



El president del Govern, Pedro Sánchez s'ha fet ressò de la malaurada notícia i ha escrit a les xarxes socials que "no hi ha paraules per a descriure tant de dolor".





No hay palabras para describir tanto dolor. Gracias, de corazón, a quienes han luchado hasta el final por salvar su vida. Es un aldabonazo en la conciencia de todos nosotros. Nabody tenía 24 meses. https://t.co/UrQ1wDk62g — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 21, 2021