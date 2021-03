El Suprem sanciona un militar que va parlar d'aplicar una "solució armada" a Catalunya

La sala militar del Tribunal Suprem ha rebaixat una sanció econòmica disciplinària de quinze a vuit dies al tinent coronel de l'Exèrcit de terra en situació de reserva Enrique Área Sacristán per haver trencat el "deure de neutralitat política" en un article publicat en un mitjà de comunicació en el qual parlava d'aplicar una "solució armada" a Catalunya. L'article publicat a Alerta Digital el 30 d'agost de 2018 deia que si no existeix "bona voluntat de les parts" per solucionar el conflicte, "com a militar ens quedaria la solució armada en la que s'aplicarà la Llei de l'Estat amb tota la seva contundència". El Suprem considera que es donen tots els requisits per considerar-ho una "falta greu".

Tanmateix, l'alt tribunal redueix la quantia de la sanció, ja que inicialment el Ministeri de Defensa va imposar una multa de quinze dies. La sala estima parcialment el recurs del tinent coronel contra la resolució del 16 de juliol de 2019 perquè considera que Defensa va ometre el tràmit d'audiència.

L'instructor de l'expedient va proposar una sanció de vuit dies però la ministra de Defensa la va elevar a quinze. El Suprem considera que s'hauria d'haver fet una nova proposta de resolució amb la sanció elevada perquè el tinent coronel pogués formular al·legacions en lloc d'elevar-la directament.

Tot i això, el Suprem creu que el contingut de la sanció va estar "adequadament justificat" perquè el tinent coronal va "trencar el deure de neutralitat política" que està previst en l'article 7 apartat 32 del règim disciplinari de les forces armades.

