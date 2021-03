Brussel·les promet vacunes perquè la UE estigui immunitzada el 14 de juliol

La Unió Europea compta que podrà subministrar a prou països membres vacunes del coronavirus perquè tota la població estigui immunitzada al juliol. Així ho va explicar diumenge el comissari europeu del Mercat Interior, Thierry Breton, que va assegurar que la Comissió Europea pretén entregar abans de finals de juny entre 300 i 350 milions de dosis, amb la qual cosa a mitjans de juliol tots els ciutadans comunitaris pot ser que estiguin ja vacunats. D'aquesta manera, la Unió Europea posarà els mitjans, però després el ritme de vacunació ja dependrà dels estats.

«Tenim clarament a les nostres mans la capacitat per entregar de 300 a 350 milions de dosis d'aquí a finals del mes de juny», va assegurar el responsable de les compres col·lectives per als 27 països de la Unió Europea en una entrevista al canal francès TF1, que es va emetre diumenge passat a la nit.

Breton va es va atrevir a posar una data significativa per aribar a aquesta immunitat: el 14 de juliol, festa nacional a França: «Posem una data simbòlica: el 14 de juliol tenim la possibilitat d'arribar a la immunitat al continent», va assegurar.

El comissari va apuntar que aquest horitzó és similar al que s'ha marcat el president dels EUA, Joe Biden, que ha promès un cert retorn a la normalitat gràcies a les vacunes cap al 4 de juliol, Dia de la Independència al país, i al del primer ministre britànic, Boris Johnson, que parla del 21 de juny, l'inici de l'estiu.

Per arribar a aquesta fita, Breton va explicar que la Unió Europea «no depèn de ningú per disposar d'aquestes vacunes», perquè totes (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen) s'estan produint en plantes que són al seu territori.

En aquests moments, l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha donat ja la seva autorització per poder utilitzar aquestes quatre vacunes.

«No necessitem l'Sputnik»

Breton va descartar que la Unió Europea necessiti comptar amb la vacuna russa Sputnik V per aconseguir aquest objectiu d'immunitat: «No la necessitarem en absolut», va concloure. Va afirmar que Rússia «té moltes dificultats per fabricar l'injectable de forma massiva». I no només això, sinó que el comissari va aventurar que «sens dubte, caldrà ajudar-los» [als russos] a fabricar la vacuna.