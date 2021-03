El CSIC treballa en una vacuna que s'administrarà pel nas i que es preveu que estigui a punt d'aquí a un any

El viròleg del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Luis Enjuanes, que lidera el desenvolupament d'una de les tres vacunes de l'organisme científic contra la covid-19, ha afirmat que la seva injecció podria estar llesta d'aquí a un any; així mateix, n'ha destacat els avantatges, com l'administració intranasal, l'actualització respecte a les noves variants i la certesa que les persones vacunades no només no emmalaltiran, sinó que tampoc transmetran el SARS-CoV-2.

Així, ha detallat que és «molt possible» que la vacuna que està desenvolupant el seu col·lega Mariano Esteban, que utilitza un vector viral amb el qual ja han fabricat set vacunes, estigui a punt a finals d'any. D'altra banda, assenyala que la de Vicente Larraga està «bastant avançada» i és «fàcil de produir», per això podria ser la segona a sortir. «La nostra, si tot va bé, serà la tercera, però no estarà a punt abans de principis del 2022», ha anunciat.

«Sortirem més tard, però amb tot actualitzat», afirma Enjuanes, que desenvolupa la seva activitat al Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), sobre la seva vacuna. Es refereix, per exemple, que als assajos ja han incorporat les mutacions de les variants del SARS-CoV-2 del Regne Unit, Sud-àfrica i el Brasil. «Les vacunes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca són efectives, però no perfectes: cal donar-ne dues dosis i la gent vacunada, tot i que està protegida de patir una patologia intensa i morir per covid, també s'infecta i pot disseminar el virus», diu.

Enjuanes ha especificat que la seva vacuna és autoamplificable, cosa que significa que la dosi d'ARN que s'injecta pot multiplicar-se per 5.000 vegades dins de l'organisme; a més, genera una immunitat esterilitzant, és a dir, les persones vacunades no només no emmalalteixen, sinó que tampoc s'infecten ni transmeten el virus. D'altra banda, la seva administració podria ser intranasal, fet que dona més protecció a les vies respiratòries.