Espanya registra 5.516 nous positius de coronavirus i 201 defuncions més en les darreres 24 hores

Espanya ha registrat 5.516 nous positius de covid-19 des de dilluns, fet que deixa la xifra global en 3.234.319 des de l'inici de la pandèmia, el març de l'any passat. Pel que fa a les defuncions, des d'ahir n'hi ha hagut 201, i ara la xifra total és de 73.744.

Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 7.148 casos, seguida de Catalunya amb 5.947. Per darrere, Andalusia amb 4.692 i el País Basc amb 2.226.

Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 612.775 casos. Just després se situa Catalunya amb 525.096. Els segueix Andalusia amb 497.531.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 73.744 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 201 més que dilluns de la setmana passada. Segons l'informe del Ministeri, 337 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Andalusia n'hi ha hagut 68, a Madrid 63 i a Castella i Lleó 40. A Catalunya n'hi ha hagut 24.

Des de l'inici de la pandèmia 326.795 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 29.280 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 1.741 hospitalitzats, 181 dels quals a Unitats de Cures Intensives.

La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 90.809 i 6.629 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 419 persones, 59 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 37.848 hospitalitzats. Del total, 3.116 han anat a l'UCI. Els darrers 7 dies han ingressat 143 persones, 5 a l'UCI.

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 7.926 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 6,34% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 1.847 persones hospitalitzades per covid-19, el 7,29% de llits. També hi ha 1.880 ingressos en UCI a l'Estat, el 18,87% del total. A Catalunya n'hi ha 449, un 31,73%.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 914 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 879 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya i a Madrid n'hi ha hagut 226 respectivament. A Andalusia han estat 125.

Campanya de vacunació

D'altra banda, de les 7.684.265 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 23 de març (5.106.465 de Pfizer / BioNtech, 650.400 de Moderna i 1.927.400 d'AstraZeneca) se n'han administrat fins ara 6.409.196 (5.064.095, 355.515 i 989.586 respectivament), que representen un 83,4% del total. Hi ha 2.156.598 persones que han rebut les dues dosis de la vacuna al conjunt de l'Estat.

A Catalunya, de les 1.241.120 dosis rebudes (819.620 de Pfizer, 105.400 de Moderna i 316.100 d'AstraZeneca), se n'han subministrat fins ara 1.011.890, el 81,5% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (1.354.820) i fins ara n'ha administrat el 88,8% (1.202.553). Melilla ha subministrat fins ara totes les vacunes que ha rebut. La Comunitat que n'ha administrat menys a dia d'avui és Castella – La Manxa amb 271.647 dosis de les 353.815 que ha rebut, el 76,8% del total.

