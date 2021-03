Gabilondo rebutja pactar amb Podem a Madrid: «Amb aquest Iglesias, no»

Dins d'una campanya de to centrat, pensada per mantenir els seus votants de fa dos anys i atraure els desencantats amb Ciutadans, Ángel Gabilondo va equiparar ahir Pablo Iglesias i Isabel Díaz Ayuso. Per al candidat del PSOE a la Comunitat de Madrid en els comicis del proper 4 de maig, els seus adversaris d'Unides Podem i el PP estan ocupant posicions similars, basades en «la confrontació, l'extremisme i l'anul·lació del contrari». Tant és així, que Gabilondo va rebutjar pactar amb Iglesias després de la cita amb les urnes. «Amb aquest Iglesias, no», va insistir en una entrevista a La Sexta.

«Plantejades les coses com estan, jo dic ´no' a Podem. No vull un clima de confrontació, d'extremisme. No vull això, sincerament. M´intranquil·litzaria que algú amb un plantejament extremista i radical formés part del Govern. Espero i desitjo que això evolucioni cap a una altra direcció, però plantejades així les coses, no ho vull, sincerament», va continuar l'exministre d'Educació, partidari d'un Govern autonòmic «transversal», que inclogui Cs i Més Madrid, però no Podem.

L'esquerra només podrà recuperar la Comunitat de Madrid a través del pacte. L'única candidata amb opcions d'aconseguir majoria absoluta, segons les enquestes, és Ayuso. I davant aquest escenari, Gabilondo, que va incidir que el nou executiu, serà de transició, ja que d'aquí a dos anys hauran de repetir-se les eleccions, va voler fixar la seva posició. Sobretot, per no espantar aquesta part de l'electorat que es planteja votar-lo després d'haver donat suport a Ciutadans el 2019. La campanya socialista es juga en aquesta clau.

No obstant això, la posició de Gabilondo contradiu el que passa al Govern central, format per una coalició de PSOE i Unides Podem, on el mateix Iglesias és vicepresident segon, càrrec que deixarà quan comenci formalment la campanya del 4-M. La direcció socialista va reaccionar fent equilibris, defensant el seu aspirant i al mateix temps deixant clar que és la seva posició, no la del partit en el seu conjunt. També destacant que aquest tipus d'actituds sempre formen part de les campanyes.

«Són declaracions del candidat, que té tot el dret com a aspirant autònom que és a definir les seves pròpies idees i preferències. El partit no ha tractat aquesta qüestió», va assenyalar, després de la reunió de l'Executiva del PSOE, José Luis Ábalos, secretari d'Organització del partit i ministre de Transports.

«Estem en campanya electoral i és el moment que cadascú plantegi la seva fórmula. La del PSOE és sortir a guanyar, sense interferències anticipades. És el que ha de fer qualsevol candidat: establir el seu projecte diàfan i clar sense interferències d'altres candidatures. No crec que hi hagi problema amb el vicepresident segon, que també s'ha posat en clau de candidat», va concloure Ábalos.

Almeida tancarà la llista

Per part seva, la presidenta de la Comunitat de Madrid va anunciar que l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, tancarà la seva llista electoral de cara a les eleccions del 4 de maig i no va revelar la resta de persones que la integraran.

Així ho va assegurar Ayuso segons Efe durant una visita als comerciants del districte madrileny de Salamanca, acompanyada per Almeida, que va afegir que és un «honor» tancar la llista electoral per al 4-M.

«Avui he demanat a l'alcalde que tanqui la meva llista electoral, seria un honor que els madrilenys el triessin», va assenyalar la presidenta madrilenya durant la visita.

Per la seva banda, Almeida va agrair la confiança de la seva «sòcia» perquè l'acompanyi a l'Assemblea de Madrid: «No puc tenir una sòcia millor i no hi ha una sòcia millor per als madrilenys», va afegir.

«Ens bolcarem en el suport a ella», va assegurar l'alcalde de la capital d'Espanya, que va destacar el Govern que ha liderat durant aquests dos anys malgrat «tots els atacs injustos» i que ha servit per fer de Madrid l'«oasi que és ara mateix».

No obstant això, Ayuso no va voler revelar la resta de membres de la seva llista electoral i va assegurar que, si n'anunciés més, s'«obriria el meló», de manera que ho comunicarà en «els propers dies».