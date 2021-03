L'oasi per a rics i jubilats estrangers a Portugal té els dies comptats

El Govern portuguès segueix avançant en el desmantellament de les polèmica gestió destinada a atreure inversió estrangera. Mesures com l'expedició, des de l'any 2012, de permisos de residència a canvi d'inversions principalment immobiliàries -coneguda com a «visats daurats»-, o els beneficis fiscals per a treballadors i pensionistes estrangers, alguns dels quals estaven exempts del pagament d'impostos des que Portugal va aprovar la mesura l'any 2009. Tant la Unió Europea com organitzacions internacionals havien criticat l'executiu d'António Costa per mantenir aquests avantatges, que poden comportar delictes de blanqueig de capitals, corrupció i evasió fiscal i que plantegen seriosos dubtes pel que fa a la generació de riquesa al país.

A partir del 2022, la compra de cases per a ús residencial a les àrees metropolitanes de Lisboa i Porto, així com al litoral de país, quedaran excloses per a l'obtenció de visats daurats. D'aquesta manera, el Govern lusità pretén contenir l'auge dels preus de l'habitatge a les grans ciutats, que s'ha disparat en l'última dècada, i intenta desplaçar la inversió cap a zones de l'interior, molt menys atractives en termes econòmics. Segons dades de el Servei d'Estrangers i Fronteres, el 97% dels visats daurats expedits per la compra d'immobles entre gener i setembre es concentra al litoral de país i a les grans ciutats.