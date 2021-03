L'EMA ajorna l'arribada de la vacuna de Janssen fins a «finals d'abril»

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ajorna l'arribada de la vacuna Janssen fins "a finals d'abril". La directora de l'EMA, Emer Cooke, ha assegurat aquest dimarts en una compareixença a l'Eurocambra que les primeres dosis no arribaran fins a finals del mes que ve. Per contra, pràcticament al mateix temps la responsable de la Comissió Europea per les compres de vacunes, Sandra Gallina, ha insistit que Johnson & Johnson entregarà les primeres vacunes Janssen a mitjans d'abril. "Puc dir amb força seguretat que les primeres dosis estaran a mitjans d'abril", ha dit, entrant en contradicció amb la directora de l'EMA.

Brussel·les confia que la vacuna de J&J permeti accelerar la campanya de vacunació del bloc europeu, ja que dona immunitat amb una sola dosi. La UE hauria de rebre 55 milions de dosis d'aquest vaccí abans de finals de juny, segons l'executiu europeu. Se sumarien als 200 milions de dosis que s'esperen de Pfizer-BioNTech, als 70 milions d'AstraZeneca i als 35 milions de Moderna.

Amb aquestes quantitats la CE calcula que podrà haver vacunat més de la meitat de la població adulta de la UE just amb l'arribada de l'estiu.

