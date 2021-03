Netanyahu es juga novament el seu futur polític a les urnes a Israel

Els carrers d'Israel estan empaperats amb un mateix rostre, el de la política a aquest país. Als seus 71 anys, Benjamin Netanyahu es juga el seu futur polític en els comicis d'avui, els quarts en dos anys. Amb més de tres lustres com a primer ministre, Netanyahu ha convertit les eleccions en un plebiscit sobre la seva persona. El mandatari més longeu del país també és el primer cap de Govern israelià imputat en el càrrec. Després de la pèssima gestió de la pandèmia de coronavirus, Netanyahu ha rentat la seva imatge pública amb una campanya de vacunació única i els seus èxits diplomàtics a la regió.

Líder implacable, Netanyahu ha aconseguit imposar-se a qualsevol oponent que ha sorgit al Likud. Malgrat més d'una trentena de partits rivals -entre ells, alguns creats pels seus ex-companys de formació-, el primer ministre encapçala les enquestes encara que sense donar-li la majoria. El 51% de la societat israeliana no el vol com a cap de Govern, però és molt més popular que els seus adversaris. Amb els 30-32 escons que projecten les enquestes, s'acosta a la majoria de 61 si es confirmen els socis declarats i potencials.

«Tornem a la vida», diuen els cartells electorals amb el seu rostre. Gairebé la meitat de la població israeliana està vacunada, el que ha permès un oportú retorn a la normalitat als carrers de l'Estat hebreu abans de les eleccions. Immunitzat davant les càmeres, Netanyahu s'ha pres la campanya de vacunació com una qüestió personal. Albert Bourla, president executiu de Pfizer, ha reconegut que l'obsessiu mandatari el va arribar a trucar fins a 30 vegades, fins i tot a les 3 del matí, per assegurar-se que les vacunes arribessin a temps.

Protesta multitudinària

Però la jovialitat que es palpa a les terrasses no aconsegueix aplacar les conseqüències a llarg termini que ha tingut la pèssima gestió de la pandèmia per part del seu Govern. «Netanyahu s'identifica amb l'èxit de la vacunació però també amb el dany patit per les persones aturades o aquelles que han hagut de tancar els seus negocis», reconeix Eran Vigoda-Gadot de la Universitat de Haifa. Més de 20.000 israelians es van manifestar dissabte passat a les portes de la residència del mandatari. La protesta més multitudinària dels últims mesos va insistir en l'oposició a Netanyahu, implicat en casos de corrupció i responsable de la crisi econòmica.