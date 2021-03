Un exdiputat del PP declara que Aznar va autoritzar pagaments amb la caixa B

L'exdiputat del PP Jaime Ignacio del Burgo va declarar ahir davant del tribunal que jutja la caixa B del partit que va demanar al president del PP el 1991, José María Aznar, una compensació per a Calixto Ayensa, perquè no volia entrar al govern navarrès pel deute de 14 milions de pessetes que havia afrontat per un crèdit per a la UCD. Segons el testimoni, a continuació, el tresorer del partit, Álvaro Lapuerta, li va anar pagant fins a un total de 24.000 euros. Avui el mateix Aznar, que sempre ha negat coneixement de qualsevol irregularitat, podrà contestar, perquè està citat com a testimoni juntament amb el seu successor, Mariano Rajoy.

Malgrat aquest reconeixement d'aquests apunts de la comptabilitat manuscrita de Luis Bárcenas, Del Burgo es va distanciar de l'ex-tresorer i va matisar que això no implicava cap caixa B, perquè les donacions anònimes van ser legals fins el 2007. A més, ignorava si Ayensa va declarar a Hisenda o no aquesta «compensació». A preguntes de l'advocada de l'Estat Rosa Maria Seoane, va admetre que el partit podria haver ingressat en un banc aquest efectiu i des d'allà transferir-lo.

L'exdiputat, que va explicar que Bárcenas era llavors un simple «caixer, que no tenia capacitat de decisió» més que per lliurar diners a canvi de rebuts, va rebatre fins i tot la menció que se li va fer en la sentència de la primera època de la Gürtel en què es va declarar acreditada la caixa B del partit, tot i que també recollís allò rebut per una víctima del terrorisme a la qual un atemptat d'ETA va destruir la casa. Va ser una explicació similar a la de l'expresident del Senat Pío García Escudero per justificar aparèixer en la comptabilitat en B, encara que en tot cas dir que va ser un préstec del partit que va tornar.

Cap dels ex-alts càrrecs que segons Bárcenas van rebre sobresous els van admetre. L'expresident balear Jaume Matas va negar haver rebut 8.400 euros per llogar un pis després de deixar de ser ministre i demanar ajuda a l'aleshores secretari general, Javier Arenas. I aquest va imitar el primer ex-secretari general que va declarar, Ángel Acebes, i va ser categòric: «No soc l'únic Javier d'aquests papers ni tampoc l'únic Javier Arenas dins la nostra organització».

Van continuar amb el desmentit Francisco Álvarez-Cascos i María Dolores de Cospedal, que va defensar que «aquesta suposada comptabilitat serà d'ell, no era del PP». Gairebé va aconseguir evitar pronunciar el nom de Bárcenas, encara que va dir no sentir animadversió cap a ell, sinó «menyspreu».