El govern espanyol i les comunitats autònomes estudien tancar les activitats no essencials a les 20.00 hores

El govern espanyol i les comunitats autònomes tornen a reunir-se aquesta tarda preocupats per l'incipient repunt dels contagis a les portes de la Setmana Santa. Tot apunta que posaran sobre la taula endurir encara més les restriccions per tractar d'evitar la temuda quarta onada.

El Ministeri de Sanitat ha sondejat les comunitats autònomes perquè les activitats no essencials tanquin a les 20.00 hores. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, es va posar en contacte per telèfon amb la consellera de Salut, Alba Vergés, per plantejar-li aquesta possibilitat, que s'abordarà aquest dimecres a la tarda en el marc del Consell Interterritorial. En aquesta trobada s'abordarà un possible enduriment de les restriccions de cara a Setmana Santa.

Vergés rebutja avançar el toc de queda

Vergés, ha rebutjat avançar el toc de queda per Setmana Santa. La consellera ha demanat esperar que els detallin bé "què volen i amb quina intenció" per valorar-ho però s'ha mostrat en contra de moure el toc de queda, fixat a les 10 del vespre a Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha criticat el Ministeri perquè "aquestes coses no poden anar a última hora" i els ha retret que ara vulguin "coordinar" mesures. "Sempre es desperten per vacances", ha dit. D'altra banda, ha descartat relaxar mesures i ha dit que l'estancament "no permet avançar".

Restriccions de cara a Setmana Santa

Tot i que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar fa un parell de setmanes una sèrie d'actuacions coordinades per al Pont de Sant Josep i la Setmana Santa per frenar l'expansió del virus, aquests dies el Govern no ha descartat que puguin afegir-se unes altres.

Quan encara els efectes del pont no s'han fet notar en la corba, i mentre diversos països europeus han decretat durs confinaments per a les festivitats de Pasqua, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va deixar el dilluns la porta oberta a replantejar les mesures anticovid davant aquest canvi de tendència.

I és que el pla consensuat amb les comunitats -que contemplava, entre altres, el tancament perimetral, el toc de queda nocturn a partir de les 23 hores, limitacions a les reunions socials d'entre 4 i 6 persones i prohibició de trobades entre no convivents en domicilis- era "un acord de mínims" als quals les autonomies poden afegir "mesures més restrictives".

Però "si la situació canvia molt, pot plantejar-se un altre acord", va advertir.

En la mateixa línia, la portaveu del Govern, María Jesús Montero, va avançar ahir que aquesta tarda el CISNS adoptarà "mesures complementàries" per poder frenar la transmissió, perquè l'experiència, com la del passat Nadal, ja ha demostrat que les conseqüències de tractar de salvar aquestes festivitats "són pitjors".

La reunió coincideix amb la polèmica generada pel veto als desplaçaments entre comunitats quan sí que estan permesos els viatges internacionals i l'arribada de turistes estrangers, fet que des del Govern justifiquen amb el principi de "reciprocitat".

Mentrestant, la portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, va avisar que davant els "petits increments" en alguns indicadors epidemiològics, "amb molta probabilitat" es prorrogaran les restriccions ja en vigor per frenar l'avanç del virus durant dues setmanes més, inclosa la Setmana Santa.

Budó va voler mostrar-se cauta, ja que la pandèmia ha ensenyat a "no fer cap afirmació categòrica". "No es pot descartar cap escenari", va afegir.

