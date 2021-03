La llei electoral de Madrid obliga Iglesias a avançar la seva sortida del Govern

El vicepresident segon del Govern i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va confirmar que dimarts que ve «probablement» assistirà al seu últim Consell de Ministres, per després renunciar al seu càrrec a l'executiu i poder presentar-se a les eleccions autonòmiques de Madrid. Ho va dir als passadissos del Senat en referència a la limitació que estableix la Llei Electoral de la Comunitat de Madrid, que impedeix triar en els comicis els membres del Govern que segueixin en el càrrec en el moment de registrar les seves candidatures, quelcom que s'ha de fer abans del 31 de març.

El vicepresident no va concretar quan renunciarà exactament al seu lloc en el Govern de coalició, però sí que va assegurar que el de dimarts que ve «probablement» serà l'últim Consell de Ministres per a ell. Els serveis jurídics d'Unides Podem han estudiat amb cura els aspectes de la normativa electoral madrilenya per avaluar l'abast dels articles que especifiquen quines persones són «inelegibles» per formar part de l'Assemblea de Madrid, en la qual Iglesias vol entrar com a cap de llista d'Unides Podem.

Errejón compta amb Cs

D'altra banda, el líder de Més País, Íñigo Errejón, va estendre la mà a Ciutadans perquè formi part d'un pacte «sense línies vermelles i sense vetos» a la Comunitat de Madrid per evitar que hi hagi un Govern del PP amb Vox. Errejón es va confessar «atònit» per la postura del candidat del PSOE, Ángel Gabilondo, de no pactar amb el líder d'Unides Podem, tot assegurant que davant «el moment d'extrema gravetat» a la Comunitat de Madrid no es pot prescindir de ningú.

«No és el moment per a vetos. Cal entendre's amb tots aquells que estiguin disposats que hi hagi un govern decent i democràtic a la Comunitat de Madrid», va advertir el dirigent de Més País.

En aquesta alternativa a una eventual aliança entre PP i Vox encapçalada per l'actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, Errejón va advocar per incloure «sense sectarismes tothom que estigui disposat a sumar», entre ells Cs.

Va recordar que Més Madrid ja va proposar a la formació taronja un acord al juny del 2019 a l'inici de la legislatura, però Ciutadans el va rebutjar. «Ho tornaríem a fer? Sí. Intentarem un Govern sense línies vermelles i sense vetos per al conjunt dels madrilenys», va assenyalar el diputat de Més País, per a qui «els únics vetos han de ser als corruptes i als ultres».