Localitzen a Itàlia gairebé 30 milions de vacunes d'AstraZeneca destinades al Regne Unit

Les autoritats italianes han localitzat a Itàlia gairebé 30 milions de dosis de la vacuna d'AstraZeneca preparades "molt probablement" per exportar al Regne Unit. Segons apunta el diari italià 'La Stampa', les dosis s'han trobat en una planta de l'empresa nord-americana Catalent prop de Roma en una investigació iniciada per recomanació de la Comissió Europea. Segons la informació de 'La Stampa', almenys una part de les vacunes ha estat fabricada en la planta de la companyia Halix a Leiden (Països Baixos), que encara no té l'autorització de l'Agència Europea del Medicament perquè l'autoritat europea encara no ha rebut la documentació necessària per part de l'empresa, però sí del Regne Unit.

Fonts comunitàries no volen "especular" sobre si les dosis trobades a Itàlia tenien com a destí el Regne Unit, però apunten que en la planta de Leiden es produeixen dosis que van a parar al mecanisme COVAX per garantir l'accés a la vacuna als països pobres.

Les dosis trobades a Itàlia són gairebé el mateix nombre que les que AstraZeneca entregarà a la Unió Europea en el primer trimestre del 2021, malgrat que s'havia compromès a entregar-ne 90 milions. La planta de Halix a Leiden pot produir entre cinc i sis milions de dosis al mes.

A causa del retard en les entregues, la Unió Europea ha posat en marxa un mecanisme per controlar i poder bloquejar les exportacions de vacunes. El bloc comunitari també s'està preparant per iniciar la via de l'arbitratge amb AstraZeneca per tal que entregui les dosis acordades. Ara per ara, des de la Comissió Europea apunten que l'objectiu d'activar aquest mecanisme previst al contracte amb la farmacèutica és aconseguir rebre les vacunes, però la disputa podria arribar als tribunals.

