Rajoy ho nega tot

L'expresident del govern espanyol i del PP Mariano Rajoy ha negat l'existència de la caixa B en la declaració d'aquest dimecres a la tarda com a testimoni al judici sobre la comptabilitat paral·lela del partit a l'Audiència Nacional. "Absolutament fals", ha dit Rajoy sobre la versió de l'extresorer del partit Luis Bárcenas -principal acusat al judici- que va afirmar que l'expresident era "perfecte coneixedor" de la caixa B i que va destruir personalment documentació amb una màquina destructora de papers. Rajoy ha assegurat que les afirmacions de Bárcenas són un "deliri" i el que planteja és "surrealista". "Comença a ser una vergonya tot això que estem vivint", ha dit i ha insistit: "No hi ha caixa B, hi ha els papers del senyor Bárcenas".

Rajoy ha assegurat que els va conèixer quan es van publicar a El País i que mai se li va entregar documentació sobre una comptabilitat B del partit. "No he triturat el que mai he tingut en les meves mans", ha afirmat. L'expresident ha argumentat que és "metafísicament impossible" que hagi pogut destruir uns papers que no havia vist mai abans que es publiquessin als mitjans.

L'expresident també ha dit que no se'l va informar mai de cap donatiu rebut pel PP. "Mai m'he ocupat d'afers econòmics ni dels ingressos ni de les despeses del PP", ha remarcat.

Rajoy ha argumentat que "més del 95% de les persones que apareixen" als papers de Bárcenas "han dit que és absolutament fals en el que es refereix a elles" i que en 40 anys de militància al PP no havia sentit "cap dirigent, militant o treballador parlar de la famosa caixa B".

L'exdirigent del PP, que ha testificat per videoconferència just després del seu predecessor en la direcció del partit i també expresident espanyol, José María Aznar, ha carregat contra Bárcenas de qui ha dit que "no és capaç d'estar d'acord ni amb si mateix".