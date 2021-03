Un vaixell provoca un embús marítim al Canal de Suez després d'encallar-se per una tempesta de sorra

El Canal de Suez es troba bloquejat des d'aquest dimarts després d'encallar-se i travessar-se un vaixell portacontenidors panameny a causa dels vents i la poca visibilitat provocada per una tempesta de sorra.

La nau Ever Given "es va decantar en el quilòmetre 151 del canal mentre el creuava des del sud procedent de la Xina camí a Rotterdam", va indicar en un comunicat el president de l'Autoritat el Canal de Suez, l'almirall Osama Rabie, que va assegurar que les unitats de rescat estaven treballant per poder desencallar l'embarcació.

Trànsit marítim a l'àrea del Mediterrani i el Mar Roig · Vesselfinder.com

L'accident es va produir el dimarts al matí "per la falta de visibilitat a causa de les males condicions meteorològiques per una tempesta de sorra, en la qual el vent va aconseguir els 40 nusos, la qual cosa va dificultar la maniobrabilitat del vaixell i aquest va sortir-se de la seva trajectòria".

L'Ever Given té 400 metres d'eslora, 59 d'ample i una capacitat de 224.000 tones.

En l'operació per a reobrir el trànsit del canal estan treballant vuit remolcadors.

El 2015 Egipte va inaugurar el Nou Canal de Suez, via marítima entre el Mar Roig i el Mediterrani, per augmentar el trànsit i permetre el trànsit d'embarcacions de major importància, tot i que l'ampliació es va efectuar en el tram nord del pas artificial, on es va excavar una via paral·lela a la ja existent.

Egipte pateix aquesta setmana una onada de mal temps amb vents i sorra en suspensió, que dificulta la visibilitat i que ha afectat altres activitats al país àrab.