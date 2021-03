Álvaro de Orleans declara que va pagar despeses del Rei emèrit a petició seva

Álvaro de Orleans va declarar dilluns davant la fiscalia del Tribunal Suprem que, si va sufragar durant anys despeses de viatges de Joan Carles I, va ser amb els seus diners «i a requeriment» de l'aleshores rei d'Espanya, segons fonts pròximes a l'aristòcrata.

Fonts coneixedores de la compareixença confirmen que el cosí de Joan Carles I va destacar el detall que hi va haver requeriments previs de l'ex-monarca a cada sortida de capital de la fundació per sufragar els seus viatges. Álvaro de Orleans va explicar que accedia als pagaments amb els seus propis fons per proporcionar al rei «discreció» en els seus desplaçaments.

Només quatre persones van participar en l'escena de la compareixença d'aquest testimoni clau davant la fiscalia espanyola, que va durar tres hores i es va fer per via telemàtica. A Madrid escoltaven els fiscals Alejandro Luzón i Juan Ignacio Campos; al Palau de Justícia de Mònaco, Álvaro de Orleans estava acompanyat per la fiscal general del principat, Sylvie Petit-Leclair.

El cosí del rei emèrit va acudir a la cita amb el ministeri públic sense advocats, per haver estat citat només com a testimoni. Aquest era un dels pocs detalls que coneixia d´«una citació molt lacònica», relaten fonts del seu entorn, ja que la fiscalia monegasca no li havia donat més detalls sobre la rogatòria espanyola que li havia arribat.

Les mateixes fonts expliquen que la declaració va ser molt similar a la que, el 2018, va oferir, també com a testimoni, davant del fiscal suís Yves Bertossa, que investiga suposats blanquejos de capital a la banca ginebrina.

De nou, aquest cop a Mònaco, De Orleans va destacar que els diners gastats de la fundació Zagatka -prop de vuit milions d'euros principalment en viatges de l'emèrit i Corinna- eren seus, i què ell no ha fet de testaferro per a Joan Carles de Borbó.

Hisenda espera papers

Els estatuts de la fundació, domiciliada a Liechtenstein i dedicada a donar suport financer a la família del seu propietari, van canviar el juny passat retirant el rei emèrit i Felip VI com a beneficiaris, i deixant només la família de Álvaro de Orleans.

La seva comptabilitat segueix sent matèria clau per a la Hisenda espanyola, que l'espera des de fa tres setmanes. El passat 4 de març, set dies després que transcendís la segona regularització de Joan Carles I i gairebé quinze després que aquesta es dugués a terme, el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, es va dirigir a la fundació per demanar-li tota mena de factures i comprovants d'emissions de diners i de despesa que serveixin per explicar a Hisenda la veracitat del que declara.

S'obren línies de divergència entre el que el rei emèrit explica a Hisenda i el que el seu cosí relata a la fiscalia. En el seu comunicat del 26 de febrer anunciant la segona regularització de Joan Carles I, el lletrat del monarca abdicat no va parlar de donacions. El comunicat va anunciar que la segona regularització «es correspon amb les rendes derivades de l'assumpció, per la fundació Zagatka, de determinades despeses per viatges i serveis realitzats per Joan Carles I», sense més detalls.

«Si aquests pagaments no fossin contraprestació per cap servei i tampoc suposessin un reconeixement de la titularitat dels fons de la fundació, estaríem davant d'unes donacions, i la segona regularització no tindria efecte, ja que s'hauria d'haver realitzat davant l'Administració tributària de Madrid per l'impost de donacions i no a l'Agència Estatal», considera el president del sindicat Gestha de tècnics d'Hisenda, Carlos Cruzado.