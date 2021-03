Brussel·les endureix les regles per exportar vacunes i assegurar més dosis

L'escalada en la guerra de vacunes desencadenada arran de laprohibició de facto del Regne Unit a exportar les dosis produïdes al seu territori per la farmacèutica AstraZeneca ha portat la Comissió Europea a endurir encara més el mecanisme de control d'exportació de vacunes. La Unió Europea no només tindrà en compte si els fabricants compleixen amb els contractes de compres anticipades firmats amb la UE. D'ara endavant també s'examinarà si el país de destinació restringeix l'enviament d'antídots o de material per fabricar-les, la situació epidemiològica i el nivell de vacunació.

«Mentre els nostres Estats membres s'enfronten a una tercera onada de la pandèmia i no totes les empreses compleixen amb els seus contractes, la UE és l'únic gran productor [de vacunes] de l'OCDE que continua exportant vacunes a gran escala a dotzenes de països. Però les carreteres haurien d'estar obertes en les dues direccions. Per això la Comissió introdueix els principis de reciprocitat i proporcionalitat», va justificar la presidenta de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen. Segons fonts comunitàries, no es tracta de respondre amb un ull per ull, però sí de ser justos i equitatius.

L'origen d'aquesta decisió es troba en la negativa de Londres a exportar al territori comunitari les dosis produïdes per AstraZeneca a les dues plantes que té a l'illa i en el fet que el Regne Unit és precisament el gran beneficiat de les vacunes produïdes a la UE.

Des de l'entrada en vigor d'aquest mecanisme de control, la UE ha aprovat 380 sol·licituds d'exportació –n'ha rebutjat una de sola– que han permès enviar 43 milions de dosis a 33 països: Regne Unit (10,9 milions), el Canadà (6,6 milions), el Japó (5,4 milions), Mèxic (4,4 milions), l'Aràbia Saudita, Singapur i Xile (1,5 milions respectivament), Hong Kong (1,3 milions), Corea i Austràlia (1 milió cada un). Però «hi ha moltes més vacunes exportades a altres països i moltes més que es van exportar abans que el mecanisme entrés en marxa», ha recordat el vicepresident de la Comissió, Valdis Dombrovkis.

Unes xifres que confirmen, segons fonts de l'Executiu comunitari, que el moviment no pretén prohibir les exportacions, sinó garantir l'accés a una quota justa per als europeus. «380 decisions d'exportació i només una de bloquejada demostren que no és la nostra intenció bloquejar res.A més dels dos nous criteris –reciprocitat i proporcionalitat– a l'hora d'avaluar les sol·licituds d'exportació, la Comissió Europea ha decidit incloure al mecanisme d'autorització les exportacions a 17 països veïns que anteriorment n'eren exempts.

Entre ells figuren per exemple Suïssa, Israel, Noruega i Sèrbia.ció bloquejar res. Al contrari. La UE és el principal exportador. És l'únic bloc que està exportant vacunes a la resta del món però hem d'assegurar-nos que els nostres ciutadans hi tinguin accés», insisteixen fonts europees.