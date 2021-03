Renfe retorna més de 16 milions dels serveis AVE i Avant a Catalunya des de l'inici de la pandèmia

Renfe ha retornat més de 16 milions d'euros en bitllets de serveis d'AVE-Llarga Distància i Avant a Catalunya des de l'inici de les restriccions per la pandèmia, segons ha informat aquest dijous en un comunicat. En concret, s'han fet devolucions per a un total de 347.108 bitllets. Per demarcacions,

Renfe ha tornat 13,4 milions d'euros a passatgers de Barcelona (275.087 bitllets), 1,05 milions a passatgers de Tarragona (24.734 bitllets), 981.568 euros a passatgers de Lleida (24.060 bitllets) i 566.510 euros a Girona (23.227). L'operador ha decidit allargar fins al 9 d'abril les mesures extraordinàries postvenda implantades actualment pels serveis AVE i Avant, que permeten fer devolució o canvi de bitllet gratuïtament.