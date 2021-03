Sanitat vol tancar l'interior dels bars si hi ha més de 150 casos de covid per 100.000 habitants

Sanitat vol tancar l'interior dels bars i restaurants si la incidència acumulada arriba als 150 casos de coronavirus per 100.000 habitants. El Ministeri planteja aquesta opció en el document 'Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de la covid-19', aprovat el 26 de febrer a la Ponència d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta i publicat la setmana passada en els butlletins oficials. A més, el departament de Carolina Darias recalca que les terrasses que tinguin a l'almenys tres paraments i sostre s'han de considerar també com interiors. Està previst que la Comissió de Salut Pública abordi aquest mateix dijous el debat de la proposta.

Segons les dades oficials de dimecres 24, fins a cinc comunitats autònomes es veurien afectades, a més de Ceuta (254) i Melilla (511). Aquestes són les autonomies per sobre del llindar: Madrid (228), Euskadi (200), Navarra (185) Catalunya (172) i Astúries (159).

El document és provisional i encara ha de treballar sobre ell la Comissió. De fet, ha de tenir la llum verda del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (SNS), i per això està subjecte a canvis.

És una actualització de l'aprovat a l'octubre, encara vigent, que com llavors proposa els criteris comuns per a la interpretació dels indicadors bàsics en el SNS que permeten realitzar una avaluació de la pandèmia a cada territori, adreçada a detectar nivells de risc per a la població.

Nivells d'alerta

Estableix els nivells d'alerta que determinen les actuacions proporcionals al nivell de risc de transmissió del coronavirus i adaptables segons la situació i el context de cada territori. I es mantenen pel que fa al document d'octubre els indicadors per a la valoració del risc, amb dos blocs.

El primer bloc avalua el nivell de transmissió, que es calcula en funció de sis dels indicadors: la incidència acumulada per 100.000 habitants en 14 dies; la mateixa incidència però referida a la població major de 65 anys; el percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques i el de casos amb traçabilitat.

Mentrestant, el segon mesura la capacitat assistencial amb els altres dos marcadors, l'ocupació de llits covid i de les UCI.

A cadascun d'aquests escenaris se'ls assigna un dels cinc nivells de risc, sent el més baix el de la nova normalitat, amb incidències acumulades inferiors a 25 en 14 dies, i el molt alt, en què se superen els 250 casos per cada 100.000 habitants.

I el resultat dels indicadors situa el territori en un nivell de risc que es correspon amb els quatre nivells d'alerta, cada un dels quals té associat un seguit de mesures.

En aquesta ocasió especifica les mesures recomanades en el nivell 4 d'alerta, mentre que l'anterior es limitava a assenyalar que s'adoptarien a més de les restriccions del nivell 3, les "mesures excepcionals, després d'una avaluació específica de la situació, que poden incloure la limitació de la mobilitat de les persones, tancaments perimetrals o altres restriccions de moviment".

Així, aquest quart nivell, associat a una incidència acumulada superior als 250 casos, s'especifica en aquest nou document que les reunions en l'àmbit públic i privat siguin d'un màxim de 4 persones, "excepte per als grups de convivència".



D'altra banda, assenyala sobre les zones interiors dels establiments de restauració i hostaleria, en els nivells 3 -associat a una incidència superior als 150 casos- i 4, la "supressió del servei".

Els dos documents



El document encara vigent assenyalava en aquest sentit que "l'autoritat sanitària ha de valorar el tancament de les zones interiors dels establiments, i si no, reduir els aforaments al mínim possible i prohibició de consum en barra.