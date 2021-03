AstraZeneca rebaixa l'efectivitat de la seva vacuna al 76% en un nou estudi als EUA

L'empresa farmacèutica AstraZeneca ha rebaixat del 79% al 76% l'eficàcia de la seva vacuna contra la covid-19 en l'actualització d'un estudi als Estats Units després que les autoritats la instessin a revisar les dades inicials. Els resultats, molt semblants als originals, també indiquen una efectivitat del 85% contra casos simptomàtics de la covid-19 entre els majors de 65 anys i del 100% contra casos greus de la malaltia o hospitalitzacions. L'estudi es va elaborar amb 32.449 voluntaris als Estats Units, Xile i el Perú que van rebre o bé dues dosis de la vacuna de AstraZeneca o un placebo.

En un comunicat, el vicepresident executiu de AstraZeneca, Meni Pangalos, va afirmar que «l'anàlisi principal és consistent amb l'anàlisi provisional publicada anteriorment i confirma que la bovina covid-19 és altament efectiva en adults, inclosos els de 65 anys o més». També va reiterar que la companyia té intenció de sol·licitar a les autoritats estatunidenques una autorització d'emergència per a distribuir la vacuna en aquest país.

Tres dies abans, el dilluns, AstraZeneca va anunciar que la seva vacuna era eficaç en un 79%, alguna cosa que la Casa Blanca va descriure com a «encoratjador». No obstant això, un grup d'experts independent que assessora al Govern de Joe Biden va expressar la seva preocupació en assenyalar que les dades utilitzades per a l'estudi podien estar desactualizades i ho va notificar això a les autoritats. En conseqüència, l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units (NIAID), que dirigeix el doctor Anthony Fauci, va instar a AstraZeneca a treballar al costat del panell d'experts «per a revisar les dades d'eficàcia i garantir que aquestes xifres d'eficàcia més precises i actualitzades es facin públiques al més aviat possible».

Els Estats Units han comprat 300 milions de dosis de la vacuna de AstraZeneca, tot i que encara no ha autoritzat el seu ús, i amb les dosis adquirides a Pfizer, Moderna i Johnson and Johnson té de sobres per a tota la seva població. No obstant això, la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, va confirmar aquest dilluns que si els reguladors estatunidencs donen llum verda a l'ús de AstraZeneca, aquesta vacuna es «incorporarà al procés de distribució» al costat de les ja aprovades. De fet, el Govern dels Estats Units té emmagatzemades desenes de milions de dosis de AstraZeneca a l'espera de la seva autorització i la setmana passada va aprovar compartir 2,5 milions de dosis amb Mèxic i 1,5 milions amb el Canadà.