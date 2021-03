El bloqueig del canal de Suez costa uns 400 milions de dòlars cada hora al comerç internacional, segons la revista especialitzada Lloyd's List. Després que un portacontenidors de l'empresa EverGreen amb uns 400 metres d'eslora i uns 59 d'ample quedés encallat dimarts en patir un incident durant una tempesta de vent i sorra, el cost del bloqueig d'una ruta crucial entre l'est i l'oest és d'uns 10.000 milions de dòlars. Segons Leth Agencies, que ofereix serveis logístics en diversos canals del món, hi ha més de 230 vaixelles esperant travessar el canal. L'Autoritat del Canal de Suez no ha informat de quantes embarcacions hi ha aturades, però ha dit aquest divendres que segueixen destinant "tots els esforços" per "regularitzar la navegació".

L'Autoritat del Canal també ha informat que ha rebut una oferta d'ajuda dels Estats Units, amb qui "aspira a col·laborar" per desencallar l'embarcació, tot i no detallar en què consisteix aquesta ajuda.

El portacontenidors de l'empresa EverGreen, de bandera del Panamà, provenia de la Xina i es dirigia a Rotterdam.