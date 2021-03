El bloqueig del canal de Suez suposa una amenaça per al comerç mundial

El bloqueig del trànsit marítim del canal de Suez després de l'accident del vaixell Ever Given (de la firma Evergreen) amenaça l'economia mundial. Si s'allargués diverses setmanes la paralització del trànsit marítim de la principal via de comerç d'Europa amb Àsia i Oceania, els mercats registrarien conseqüències en forma de possibles pujades de preus i incompliment de terminis de lliurament de productes. Fonts del port de Barcelona no van voler ahir calcular l'afectació del bloqueig, atès que els vaixells triguen entre 8 i 10 dies a arribar al port de Barcelona i és aviat per avançar l'impacte econòmic.

Abans de la pandèmia, l'eix comercial entre Àsia i Europa movia cada any més de 23 milions de contenidors. I la Xina era (i és) el principal mercat del port de Barcelona. Abans dels alts i baixos pandèmics era l'origen del 42% de les importacions i el destí del 10% de les exportacions. L'any passat, aquesta dependència asiàtica i del canal de Suez va augmentar. El mercat d'Àsia i Oceania va ser el major destí de mercaderies del port de Barcelona al 2020, amb un 48,5% del total de les exportacions.

La Xina és el país al qual més contenidors es van enviar el 2020 (43%) i del qual més contenidors es van rebre (16,5%). Les exportacions a la Xina van créixer al gener i febrer un 58%. Durant els mesos de gener i febrer, el tràfic de contenidors va experimentar un increment del 18% respecte de les dades d'un any abans, però l'accident de l'Ever Given podria trastocar el balanç del segon trimestre.

Segons l'empresa holandesa Smit Salvage, encarregada de la càrrega de l'Ever Given, que té bandera panamenya, l'operació de reflotament podria comportar «dies o fins i tot setmanes», informa AFP. Es calcula que almenys un parell de centenars de grans vaixells estan ancorats a banda i banda del canal de Suez a l'espera que es restableixi el trànsit marítim. Però l'Ever Given és un vaixell d'uns 400 metres d'eslora i 59 metres de màniga i l'operació de reflotament és complexa. Està embarrancat i travessat al canal i els tècnics japonesos de la firma Nippon Salvatge busquen una solució que no agreugi la situació.

Preus del petroli, subministraments tecnològics o matèries primeres per a tots els sectors podrien veure's afectats en els seus preus en les properes setmanes. Els experts asseguren que la situació no serà greu si no es prolonga en excés.

Vaixell modern

L'Ever Given, que pesa al voltant de 220.000 tones, es dirigia a Rotterdam des del port xinès de Yantian quan va encallar durant la nit de dimarts a dimecres al canal, no lluny de la ciutat de Suez. Té un calat de 16 metres i és un vaixell modern, que navega des de 2018, de manera que manté una estructura sòlida i en principi no es preveuen vies d'aigua. El fort vent i la mala visibilitat van ser les causes de l'accident. Segons Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), l'empresa amb seu a Singapur que proporciona la gestió tècnica del vaixell, els 25 membres de la tripulació estan sans i no s'ha produït cap tipus d'emissió contaminant. Els 20.000 contenidors (TEU) són al vaixell, tot i que no es descarta que finalment s'hagin de traslladar a altres naus per guanyar flotabilitat.