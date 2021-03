El Constitucional alemany suspèn temporalment la ratificació del fons europeu

El Tribunal Constitucional d'Alemanya ha suspès temporalment la ratificació al país del fons europeu Next Generation fins que resolgui un recurs en contra del mecanisme presentat aquest divendres. El fons ha de permetre a la Unió Europa desemborsar 750.000 milions d'euros en ajuts i préstecs per combatre la pandèmia. Entre els seus opositors hi ha l'extrema dreta alemanya d'AfD i grups que consideren que viola els tractats europeus perquè obre la porta al deute comú. Després d'estimar el recurs, el Constitucional ha dit en un comunicat que encara no es pot ratificar la normativa, que ja havia estat aprovada pel parlament. El tribunal amb seu a Karslruhe no ha establert un calendari per prendre la seva decisió sobre el recurs.