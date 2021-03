Ministeri i CCAA acorden recomanar tancar l'interior de bars en llocs d'alta incidència

La Comissió de Salut Pública –on hi ha representades les CCAA i el Ministeri de Sanitat- ha aprovat finalment aquest divendres un document que recomana a les Comunitats Autònomes el tancament de l'interior dels locals de restauració al públic quan el seu territori registri un nivell d'incidència de la pandèmia "alta" o "molt alta" a l'escala que van acordar de resposta coordinada. La mesura afectaria entre altres Catalunya i Madrid. A Catalunya la incidència se situa per sobre el llindar del risc "alt" amb 200,09 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Per demarcacions Lleida se situa a la franja de risc "molt alt" i Barcelona i Girona a la de risc "alt". A Madrid la incidència és "molt alta" en gairebé tots els indicadors.

Es considera que s'està a aquests nivells quan hi ha una incidència acumulada de casos diagnosticats en 14 dies superior als 150 casos per cada 100.000 habitants, o una positivitat superior al 10%, o una ocupació de l'UCI superior al 15%, entre altres.

El tancament de l'interior dels bars va ser una de les qüestions que no es van poder acordar al Consell Interterritorial de Salut d'aquesta setmana, entre altres per la negativa de la Comunitat de Madrid a incorporar mesures més dràstiques.

Segons fonts del Ministeri de Sanitat el que avui s'ha aprovat a la Comissió de Salut Pública és un document de recomanacions que els governs autonòmics poden aplicar, o no, als seus territoris.