Qui és el ministre més ric?

Els ministres d'Universitats, Manuel Castells; d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá; de Ciència i Innovació, Pedro Duque, i d'Educació, Isabel Celaá, són els membres de Govern que compten amb més patrimoni declarat, per sobre fins i tot de president, Pedro Sánchez.

Així consta en les declaracions patrimonials dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat que publica aquest divendres el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Pedro Sánchez declara 534.306, d'ells 180.794 en béns immobles, 161.329 en passiu (crèdits, préstecs i deutes), 85.865 en assegurances de vida i plans de pensions, 73.159 en dipòsits, 27.609 en altres béns i drets de contingut econòmic.

I 5.550 en el concepte d'"accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'entitats jurídiques negociades, deute públic, obligacions i bons".

Manuel Castells, 5.058.218 euros, dels quals 2.191.456 corresponen a béns immobles, 1.405.604 a assegurances de vida, 324.280 a dipòsits, 1.115.000 a passiu i 21.878 a altres béns i drets de contingut econòmic.

José Luis Escrivá, 2.167.310 euros, corresponent a béns immobles 398.606 i sent el seu passiu de 296.338.

Pedro Duque, 1.434.165 euros, la majoria, més d'un milió, en accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'entitats jurídiques, deute públic, obligacions i bons.

Isabel Celaá, 1.387.924, dels quals 395.155 en béns immobles, sent el seu passiu de 122.950 i destacant també més de mig milió en accions i participacions.

També superen el patrimoni declarat per Pedro Sánchez els ministres d'Afers Estrangers, Arancha González Laya; d'Igualtat, Irene Montero; de Defensa, Margarita Robles; el vicepresident segon, Pablo Iglesias, i d'Indústria, Reyes Maroto.

Pablo Iglesias, 771.036 euros, dels quals 233.282 en béns immobles, 231.156 en passiu, 187.500 en assegurances de vida i plans de pensions i 11.098 en dipòsits, i Irene Montero, 861.125, dels quals 335.049 en béns immobles, 231.156 en passiu, 187.500 en assegurances de vida i plans de pensions i 107.420 en dipòsits.

Arancha González Laya, 870.815 euros, d'ells 790.858 en dipòsits i 79.957 en béns immobles; Margarita Robles, 772.809, d'ells 267.162 en béns immobles, 411.854 en dipòsits i 93.793 en assegurances de vida i plans de pensions, i Reis Maroto, 577.482, d'ells 275.569 en béns immobles i 188.292 en dipòsits.

Per sota del patrimoni declarat per Pedro Sánchez es troben les vicepresidentes primera i ministra de la Presidència, Carmen Calvo (466.967 euros); tercera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño (335.630), i quarta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera (342.011).

A més, els ministres d'Interior, Fernando Grande-Marlaska (457.922); Transports, José Luis ÁBALOS (424.620); Sanitat, Carolina Darias (400.026); Justícia, Juan Carlos Campo (362.964); Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas (334.114); Consum, Alberto Garzón (287.612); Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero (244.633); Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes (147.000), i Treball, Yolanda Díaz (75.875).

Atès que només es publiquen dades dels càrrecs que han pres possessió i han cessat durant 2020 no apareixen els dels que ho han fet aquest any.