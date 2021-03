Pérez de los Cobos diu que mai va saber res de l'operació Kitchen

La comissió d'investigació del Congrés sobre la coneguda com a operació Kitchen segueix el seu curs. Ahir va ser el torn del coronel Diego Pérez de los Cobos, que va estar al capdavant del Gabinet de Coordinació d'Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat durant els governs de Mariano Rajoy, que va negar haver tingut cap coneixement en aquells dies sobre l'operació per vigilar l'ex-tresorer del PP Luís Bárcenas o conèixer l'ex-comissari José Manuel Villarejo.

Amb un «no» rotund, Pérez de los Cobos va insistir en diverses ocasions que durant la seva estada al Ministeri d'Interior, on suposadament es va ordenar la trama d'espionatge a l'ex-tresorer popular, no va escoltar res sobre l'anomenada operació Kitchen i que la primera vegada que va sentir parlar de l'assumpte va ser a través de la premsa. «De res, ni he coincidit mai amb ell, ni l'he vist ni he intercanviat una paraula amb ell», va dir reiteradament sobre si havia mantingut alguna relació amb Villarejo, qui, presumptament, va dirigir la vigilància a Bárcenas.

Pérez de los Cobos es va negar, en més d'una trentena d'ocasions a respondre sobre els fons reservats dels quals disposa el Ministeri d'Interior per a operacions policials per ser matèria classificada. Malgrat que diversos portaveus dels partits li van recordar que davant del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, va admetre que controlava que aquestes despeses no superessin el límit establert, però que desconeixia a què es destinaven, en aquesta ocasió va rebutjar fer cap comentari perquè està tot protegit per la llei de secrets oficials.

El moment més tens es va produir quan el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, el va interrogar sobre les càrregues policials de l'1-O, ja que Pérez de los Cobos va ser qui va coordinar l'actuació de les Forces de Seguretat. El diputat republicà català li va preguntar per què la policia va «apallissar gent». En aquell moment, el coronel de la Guàrdia Civil va elevar el to: «No puc permetre que s'acusi d'apallissar extraordinaris professionals que van dur a terme una tasca dificilíssima».