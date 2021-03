La Unió Europea espera rebre 360 milions de dosis al llarg del segon trimestre

La falta de vacunes i els retards en la producció i distribució tornen a centrar el cim de Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea que es va celebaar ahir de nou per videoconferència. Una cita marcada pel xoc amb la farmacèutica AstraZeneca, les tensions amb el Regne Unit i la divisió entre els diferents estats per l'enduriment del mecanisme per a controlar les exportacions de vacunes,

Enfront d'aquests dubtes, les xifres presentades per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que confirmen a la UE com el gran exportador de vacunes. Des del passat 1 de desembre fins ara la UE ha exportat 77 milions de vacunes, inclosos 31 milions lliurats a 54 països d'ingressos baixos que participen en el programa Covax. Una xifra molt superior als 62 milions de vacunes que els Vint-i-set ja han administrat als seus ciutadans, de les 88 milions que els han lliurat les farmacèutiques.

Un balanç agredolç que Brussel·les espera compensar en el segon trimestre de l'any quan confia a rebre 360 milions de dosis: 200 milions de BioNTech/Pfizer, 35 milions de Moderna, 70 milions de AstraZeneca (dels 180 milions promesos inicialment) i 55de Johnson&Johson. «La situació actual és insatisfactòria. La Unió Europea ha exportat més de 70 milions de dosis de vacunes a tot el món mentre a Europa estem lluitant contra la tercera ona. Hem de prendre contramesures i evitar que Europa es quedi enrere pel que fa a la vacunació», es va queixar el canceller austríac, Sebastian Kurz en el transcurs de la reunió virtual dels presidents de la Unió Europea.