Alerta als ports espanyols pel bloqueig del canal de Suez

Alerta en el comerç mundial per l'accident al canal de Suez. El port de Barcelona va confirmar ahir que almenys set vaixells arriben setmanalment procedents d'Àsia i passen per Suez. La presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, va assegurar ahir que la infraestructura està «en contacte directe i constant tant amb les navilieres com amb les terminals i els clients per intercanviar informació i minimitzar els efectes que aquesta situació pugui provocar, evitant així tensions innecessàries en les cadenes logístiques i de transport».

Els gabinets de crisi s'han posat en marxa tant en ports com en les empreses dependents dels subministraments asiàtics. El bloqueig del canal de Suez afecta directament la connexió marítima amb Àsia, el Japó, el golf Pèrsic, el subcontinent indi, el Pakistan i el sud-est asiàtic. Els vaixells tarden entre 25 i 35 dies a arribar a Barcelona i la ruta alternativa suposa envoltar Àfrica pel cap de Bona Esperança i afegir entre 10 i 12 dies a la singladura.

Un dels primers efectes de l'accident ha estat aquests dies l'increment dels preus del petroli, més del 3,9% en el cas del Brent ahir. L'alça acumulada del Brent enguany és del 19,5%.

Fonts de l'autoritat portuària de Cartagena van reconèixer que l'accident del canal de Suez «trenca la cadena logística» i suposarà un encariment dels costos. Fonts del port de València van advertir que si la situació es prolonga durant 15 dies suposarà un «desastre», especialment en l'aprovisionament de cru. La tensió logística es respira ja a tot el món. Es calcula que per Suez passa el 12% del trànsit mundial de mercaderies.