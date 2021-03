Ayuso col·loca Toni Cantó de número 5 a la llista per a les eleccions de Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha col·locat Toni Cantó, exdirigent de Ciutadans, en el lloc número cinc de la seva candidatura a les eleccions de Madrid del 4 de maig. El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, serà el seu número dos a la llista.

Ayuso havia xocat amb la direcció nacional del Partit Popular perquè l'equip de Pablo Casado va pressionar per privilegiar l'ex-portaveu taronja a les Corts valencianes, quelcom que ella va intentar inicialment frenar, tot i que finalment li ha atorgat un lloc destacat a la seva candidatura. En tot cas, per davant de Cantó a la llista hi ha Escudero i també el conseller de Justícia, Enrique López, tot i que Cantó s'ha imposat als consellers David Pérez (Habitatge), Enrique Matías Ossorio (Educació), Maria Eugenia Carballedo (Presidència), Javier Fernández-Lasquetty (Hisenda) i Paloma Martín (Medi Ambient). Com a número tres, per complir amb la «llista cremallera» almenys a la part alta de la candidatura, concorrerà Ana Camins, secretària general del PP de Madrid. Cal destacar que la gironina Alicia Sánchez Camacho anirà en el número 15, fet pel qual té assegurat ser diputada.

«La confecció de la candidatura és fruit de la coordinació entre la direcció nacional i Ayuso», van apuntar fonts de l'equip de Casado, que van afegir que la «interlocució» entre Casado i la presidenta madrilenya «és molt fluida». «Cantó en el número cinc és ni fred ni calent», van comentar amb displicència fonts de la Puerta de Sol.

Premi a Escudero

En posar Escudero com a número dos, van destacar a l'equip d'Ayuso, la cap de l'executiu ha volgut «reconèixer la gestió que ha dut a terme la Conselleria de Sanitat durant aquesta legislatura, així com la importància de seguir lluitant contra la pandèmia, i la seva aposta per la Sanitat pública i els reptes futurs sanitaris».

Escudero, que va ser també conseller de Sanitat amb els expresidents Cristina Cifuentes i Ángel Garrido, s'havia quedat el 2019 fora de les llistes del PP, encara que Ayuso el va rescatar posteriorment per al Govern.