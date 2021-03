Nou intent d'alliberar el vaixell bloquejat al canal de Suez

El vaixell Ever Given al canal de Suez

Els especialistes responsables de les operacions per a l'extracció del vaixell de càrrega 'Ever Given', que ha bloquejat el canal de Suez, han començat aquest dissabte una operació per remolcar l'immens barco, de 400 metres d'eslora, una longitud de quatre camps de futbol. L'operació ha començat després de l'excavació feta entorn de la proa encallada del vaixell, segons ha informat el director de l'Autoritat del canal de Suez, l'almirall Usama Rabie.

L'operació involucra nou enormes remolcadores l'èxit de les quals «depèn de molts factors, entre aquests la direcció del vent», segons ha explicat en un comunicat emès divendres a última hora.D'altra banda, la firma holandesa Boskalis, propietària de l'equip de resposta d'emergència contractada per ajudar en les operacions de rescat, ha indicat que els esforços podrien trigar uns dies, sempre que facin acte de presència remolcadors encara més pesants.