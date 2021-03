13.000 caps de bestiar, en risc de morir pel tancament del canal de Suez

Més de 300 vaixells s'esperen a Port Said i a Suez, els dos extrems del canal, a l'apertura del pas marítim. Més enllà dels retards en els enviaments comercials, hi ha un tipus de mercaderia per la qual el temps és vital. És tracta dels vaixells amb animals vius.

D'aquests vaixells, 11, segons les dades de seguiment marítim, 20 segons les dades d'associacions animalistes, estan carregats d'animals vius i cinc d'aquests haurien sortit d'Espanya.

Aquest diari ha pogut identificar dos d'aquests vaixells que s'esperen a Port Said. El primer és l'Unimar, un vaixell que va sortir del port de Tarragona ara fa sis dies carregat d'animals vius. En la mateixa situació està l'Omega Star, un altre transport de ramaderia que va sortir del port de Cartagena fa cinc dies. Del mateix port també va sortir el Nabolsi, un vaixell amb bandera del Líban, ara fa cinc dies.

Entitats ecologistes temen pel futur de tots aquests animals. ES calcula que fins a 13.000 caps de bestiar es podrien estar en perill pel col·lapse provocat pel portacontenidors.

Tot i que els experts encara creuen que no hi ha un perill inminent per als animals, si l'operació de rescat de l'Ever Given es retarda, aquesta situació podria canviar. Si els intentes que s'estan duent a terme no fructifiquen i finalment s'ha de descarregar el portacontenidors, es trigaria molt de temps.

Un temps que és vital per als éssers vius. El gran temor dels ecologistes és que els vaixells de transport animal es quedin sense aliments i aigua i que no puguin descarregar el bestiar per culpa de la burocràcia relacionada amb aquesta mercaderia.

En aquest cas, els animals s'exposen a morir de fam, patir deshidratació i ferides i elsproblemes relacionats amb l'acumulació d'excrements com la impossibilitat d'estirar-se. Un problema afegit és que durant el pas pel canal, no es poden des-fer dels animals morts. Aquesta dantesca situació convertiria aquests vaixells en autèntices bombes sanitàries.

Segons The Guardian, fonts del ministeri d'agricultura espanyol no han volgut donar dades sobre els vaixells que ha estan embarcats però afirmen haver donat ordres de negar l'embarcament de nous carregaments de bestiar cap a Arabia Saudita i Jordània fins que es pugui navegar amb normalitat.