Egipte admet que no sap quan es reobrirà el canal de Suez

El cap de l'Autoritat del Canal de Suez, l'almirall Osama Rabie, va explicar ahir en la seva primera compareixença davant la premsa que no pot dir quan serà desbloquejada aquesta important via marítima, taponada des del passat dia 23 pel vaixell portacontenidors Ever Green. «És difícil posar una data concreta per a la solució del problema», va dir Rabie en una multitudinària roda de premsa a la seu de l'Autoritat, a la ciutat d'Ismailia, a Egipte.

No obstant això, Rabie es va mostrar optimista que finalment es pugui moure el gegantesc vaixell amb els 14 remolcadors que des del passat divendres intenten arrossegar-lo, encara que això dependrà de si la marea és favorable. «No puc dir quan acabarem, potser aquesta nit, si Déu vol, potser demà», va dir l'almirall davant les preguntes insistents dels periodistes. Va explicar que, després de retirar la sorra de la riba en la qual està encallat l'Ever Green i excavar per augmentar la profunditat de canal en aquesta zona, l'opció principal en aquests moments és arrossegar el vaixell.

La següent opció, en el cas que no sigui possible moure'l, seria descarregar una part dels contenidors per alleugerir el pes de l'Ever Green, que porta a bord 18.300 contenidors de mercaderies, segons les dades ofertes per Rabie. L'almirall va destacar la gran grandària de la nau, de 400 metres d'eslora, encara que va assenyalar que no és la primera vegada que aquest tipus d'embarcacions creuen el canal.