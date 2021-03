Iglesias convida al PSOE a reeditar a Madrid el pacte de Moncloa

Tres vegades va convidar Pablo Iglesias ahir als socialistes a reeditar a Madrid el pacte que va propiciar l'actual Govern d'Espanya. Contra la negativa a acords amb Podem avançada aquesta setmana pel candidat socialista Ángel Gabilondo, el líder de Podem va afirmar en l'obertura del Consell Ciutadà Estatal del seu partit: «La nostra aposta per l'entesa entre forces progressistes a nivell estatal s'ha demostrat tremendament útil a l'hora de salvaguardar i ampliar els drets de les majories socials a casa nostra. Per això penso que ha de tenir el seu correlat també a la Comunitat de Madrid».

En la seva intervenció, davant els membres de la cúpula de Podem, Iglesias va advertir contra qualsevol temptació socialista de buscar suports a la seva dreta: «Amb les forces polítiques que han permès governs de la ultradreta i que segueixen permetent governs de la ultradreta a Espanya no es poden fer uns pressupostos decents», va dir.

Els seus altres dos missatges estenent la mà van ser més expressos: «A Madrid també podem aconseguir un Govern de coalició com el que hem aconseguit a Espanya», va reiterar, i també va martellejar: «Hem de recuperar Madrid, i per aconseguir-ho és fonamental que aprenguem de la nostra experiència al Govern d'Espanya».

Ja com a candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid, Iglesias va cridar els seus a un vot crucial, de salvació, perquè la regió «porta més d'un quart de segle sota l'hegemonia del PP, construït a base de dos fraus a la democràcia: el tamayazo i el finançament il·legal del PP».

Iglesias va recordar que «tots els presidents electes de la Comunitat de Madrid pel PP han estat imputats o condemnats per la Justícia en diferents casos de corrupció» i va descriure la situació sota el Govern d'Isabel Díaz Ayuso desplegant un memorial de retallades en sanitat, educació i serveis socials, mentre «la dreta ha convertit la regió en un lloc per enriquir-se a l'escalf de la bombolla immobiliària i de les grans constructores».

El màxim dirigent de Podem va voler descriure en clau nacional la transcendència màxima que per a ell tenen els comicis madrilenys del proper 4 de maig per acabar amb un nucli de resistència al govern progressista. «Madrid és a dia d'avui l'únic bastió de la dreta corrupta, ben posicionada a l'Estat profund i amb enormes suports en els poders econòmics i mediàtics. S'han atrinxerat a Madrid per resistir-se als canvis que s'estan produint a Espanya i seguir aplicant les mateixes polítiques de desmantellament d'allò públic».