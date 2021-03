Sánchez no exclou a Madrid pactes més enllà de Podem

Pedro Sánchez no ha exclòs acords més enllà de Podem a la Comunitat de Madrid si amb això s'evita «que Madrid sigui ostatge de la dreta extrema i la ultradreta». El president del Govern, en l'acte de presentació de la candidatura d'Ángel Gabilondo a la presidència de la Comunitat, va deixar la porta oberta a pactes multicolor per als dos anys de legislatura que resten en la comunitat autònoma. En clara al·lusió a Podem va advertir als socialistes: «Hi haurà partits que reclamin una certa puresa esquerrana absoluta, però avui a mi no se m'acut que hi hagi programa més progressista i valent que evitar que Madrid caigui en mans de la coalició ultra»

Sánchez va cridar als votants d'esquerra a conjurar-se contra la polarització i l'extremisme que detecta a la dreta: «Ja no és la foto de la plaça de Colón; el PP i Vox volen formar el Govern de la Plaça de Colón el pròxim 4 de maig», va advertir, reiterant-ho: «El que s'està proposant és un cop de volant cap a la ultradreta enmig de la pitjor emergència econòmica sanitària i social dels últims cent anys de la història de la humanitat».

El líder del PSOE va convidar a tancar files per evitar que es faci possible «la notícia que Madrid sigui la primera regió d'Europa governada pels ultres». Sánchez, que es va reivindicar com a «madrileny orgullós», creu que «Madrid no s'ho mereix, perquè Madrid no és així, Madrid no és això. Hi ha molta gent que mira a la porta del Sol i no es reconeix».

I recordant la necessitat d'arribar a acords a esquerra i dreta, va incloure aquesta frase entre les definicions que ha fet del candidat i exministre Ángel Gabilondo: «És capaç de pactar amb totes dues mans, sense renunciar als seus principis progressistes». Pedro Sánchez va esbossar la clau dels pactes als quals podria accedir el PSOE a Madrid segons sigui la conjuntura, un «escenari d'acords de govern amb altres forces polítiques madrilenyes basat en un principi fonamental, i és el rebuig a qualsevol política extremista que contribueixi al bloqueig i la polarització», perquè, va animar, «Madrid no pot representar un enfrontament perpetu».

La denúncia de l'extremisme ha estat també l'eix de la intervenció d'Ángel Gabilondo en l'acte de presentació de la seva candidatura. El veterà professor universitari i exministre d'Educació ha definit el 4 de maig com una cita crucial: «Estem en una emergència democràtica. En la meva vida mai vaig imaginar que Madrid arribaria a això. Estem davant la necessitat de mobilitzar-nos al màxim».

Crida contra la «brega»

El candidat socialista a la presidència de la Comunitat de Madrid va fer una crida als progressistes a activar-se «enfront de la brega, a aquesta manera de fer que és pura antipolítica», va dir en al·lusió al govern d'Isabel Díaz Ayuso, la gestió del qual va titllar de «carnestoltes de desvaris que no té gens de gràcia».

«N'hi ha prou d'aquesta frivolitat insuportable», es va queixar Gabilondo. El cap de cartell socialista va lamentar que aquesta interrupció en la legislatura pugui provocar «que Madrid pugui arribar amb retard a la implementació dels fons europeus», i va clamar, demanant: «Cal acabar amb la vergonya de ser sistemàticament els líders de la pandèmia, la comunitat amb més ocupació de llits hospitalaris, amb més ingressos en UCI, amb major número de morts i la més poc inclinada a adoptar les mesures que salven vides».