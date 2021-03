Almeida culpa les aglomeracions de Madrid del tancament perimetral

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va assegurar aquest diumenge que «els tancaments» perimetrals de les disset comunitats autònomes «produeixen conseqüències» com les aglomeracions que s'han viscut aquests dies a diferents punts de la regió com la serra o el centre de la capital. «Advertim, i la Comunitat la primera, que hi estàvem en contra perquè tancar les disset comunitats autònomes implicaria que en un espai físic tan petit com és la Comunitat, amb una densitat de població tan alta, seria difícil que no es produïssin aglomeracions», va sostenir.

Protocol policial

En declaracions als mitjans després d'assistir a la missa celebrada a la catedral de l'Almudena pel Diumenge de Rams, Almeida va defensar que cal aconseguir que «es compleixin les mesures» i intentar evitar aquestes «escenes». Per això, va recordar que des de l'Ajuntament s'ha desplegat un protocol que «barreja la prevenció davant el virus» i les qüestions relatives a la seguretat, per la qual cosa la Policia Municipal prendrà les «mesures pertinents» davant de cada circumstància. «Aquesta és la mostra del nostre compromís amb la seguretat ciutadana i la prevenció de virus», va argumentar.