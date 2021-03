Les bases de Podem ratifiquen Iglesias com a candidat per Madrid

La candidatura de Pablo Iglesias a les eleccions del 4 de maig a Madrid va ser ahir ratificada per les bases de Podem en obtenir el suport del 95,48% dels 13.427 inscrits que han votat a les primàries, que suposen el 44% dels inscrits verificats que podien votar. El pas d'Iglesias a la pugna per Madrid va rebre així el suport de 12.820 militants de Podem, el 95,48% dels 13.427 que hi van participar, mentre que 607, el 4,52%, van votar en blanc.

Els inscrits de Podem també van ordenar la papereta de Pablo Iglesias, l'única que va obtenir punts i que després haurà d'arribar a un acord amb Esquerra Unida. Darrere Iglesias apareixen com els més votats Isa Serra, actual portaveu a l'Assemblea de Madrid, i Jesús Santos, secretari general de Podem en aquesta autonomia.

Els deu primers llocs els completen Carolina Alonso Alonso (3), actual diputada a l'Assemblea de Madrid; Beatriz Gimeno (4), fins ara al capdavant de l'Institut de la Dona; Julio Rodríguez (5), cap de gabinet d'Iglesias; el diputat madrileny Jacinto Morano (6); Paloma García Vila (7); Lilith Vestrynge (8); Javier Cañadas (9) i Piedad Sánchez García, l'última entre els deu primers.