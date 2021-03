Biden avala una històrica votació sindical a la qual Amazon s'oposa

Poques vegades una elecció oberta en poc més de 5.800 votants ha estat tan rellevant als Estats Units. Aquests són els empleats a la planta d'Amazon a Bessemer (Alabama), que, després de set setmanes d'una votació que acaba avui, hauran decidit si afiliar-se o no a un sindicat. Si ho fan constituiran la primera organització sindical de treballadors dins del gegant del comerç electrònic als Estats Units, que es resisteix decididament (i amb qüestionades tàctiques de pressió) a l'obstinació. La decisió es considera un punt d'inflexió no només per al futur (i el present) de les condicions laborals, sinó també en termes socioeconòmics i polítics i ha servit perquè Joe Biden es confirmi com el president més contundent en dècades en el seu suport a l'organització dels treballadors.

El líder demòcrata va fer un al·legat en defensa de la «importància vital» dels sindicats i de la negociació col·lectiva. «Posen el poder en mans dels treballadors. Et donen veu més forta, per la teva salut, la teva seguretat, salaris més alts, proteccions davant la discriminació racial i l'assetjament sexual», va afirmar. «Defensen els treballadors, afiliats o no, però especialment els treballadors negres i de color». Encara que no va fer referència a Amazon, Biden va apuntar críticament a la companyia en recordar que «no hi ha d'haver intimidació, coerció, amenaces o propaganda contra els sindicats».

Aquesta forma de parlar té precedents llunyans i diversos líders sindicals han destacat que per trobar-los cal remuntar-se a l'època de Franklin Delano Roosevelt. «Fins i tot presidents demòcrates que ens agradaven gairebé no parlaven dels sindicats», afirmava Larry Silvers des d'AFL-CIO, la major federació d'organitzacions sindicals als EUA. «Biden és diferent», va afegir.

El president s'ha guanyat l'aplaudiment d'organitzacions de treballadors per diverses mesures. Va instar, per exemple, a la dimissió a la Junta Nacional de Relacions Laborals del responsable d'assegurar el compliment dels drets dels empleats al sector privat, a qui es considerava massa proper a les corporacions.