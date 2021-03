El lloc a la Península on la gent surt sense mascareta al carrer, i no els multen

És l'únic lloc de la península Ibèrica en el que és ja possible passejar i fer vida normal sense l'obligació de portar posada la màscara. Sembla una utopia i, tot i que encara és imprescindible el seu ús en el transport públic, la mesura suposa una relaxació important en les restriccions per intentar frenar l'epidèmia del coronavirus. De fet, la situació és tal en aquest lloc que els bars i restaurants no només obren sense problemes, sinó que ja poden romandre oberts en un horari molt semblant a l'anterior a la pandèmia: fins a les dues de la matinada.

Sense mascareta al carrer



Aquest lloc tan peculiar no és altre que Gibraltar i el motiu d'aquests avantatges és l'elevat percentatge de la seva població que ja està vacunat (al voltant del 70%), cosa que permet començar a eliminar algunes de les mesures que ja s'han convertit en habituals a la resta de món, com l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta o la necessitat de reduir els espais i comensals en bars i restaurants per evitar la propagació de virus.

És de preveure que quan Espanya compti amb un percentatge similar de persones vacunades, també es començaran a aixecar aquest tipus de mesures, una cosa que encara sembla un impossible a bona part de la població. La pregunta és saber quan avançarà tant la vacunació com per retirar algunes de les restriccions i començar a recuperar, per fi, la tan anhelada normalitat.